Сухая и жаркая погода: синоптики дали прогноз на завтра

Детали

По прогнозу синоптиков, в следующие трое суток, 23-25 августа, по Украине будет преобладать сухая и жаркая погода с температурой ночью 15-22°, днем 27-33°, завтра на востоке страны до 35°.

Лишь 23-24 августа на Закарпатье и Прикарпатье кратковременные дожди с грозами.

В восточных и юго-восточных областях местами порывы ветра 15-20 м/с.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра сухая и жаркая погода с температурой ночью 15-18°, днем около 30°.