Сухая и жаркая погода: синоптики дали прогноз на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Украине в ближайшие дни на большинстве территории будет удерживаться сухая и жаркая погода, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в следующие трое суток, 23-25 августа, по Украине будет преобладать сухая и жаркая погода с температурой ночью 15-22°, днем 27-33°, завтра на востоке страны до 35°.
Лишь 23-24 августа на Закарпатье и Прикарпатье кратковременные дожди с грозами.
В восточных и юго-восточных областях местами порывы ветра 15-20 м/с.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра сухая и жаркая погода с температурой ночью 15-18°, днем около 30°.