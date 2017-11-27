Судове засідання у справі вбивства ветерана АТО Олійника перенесли на 14 грудня

“Через участь судді в іншій справі, в судовому засіданні оголошується перерва до 16:00 14 грудня”, — зазначається в судовому рішенні.

Очікується, що на наступному засіданні сторона обвинувачення має розпочати оголошення обвинувального акту підозрюваному у вбивстві Олійника Анатолію Чивікову.

Нагадаємо, С.Олійник був вбитий двома ударами ножа 22 червня 2017 року на вулиці Ярославів Вал біля станції метро “Золоті ворота” за те, що вступився за свого сина-музиканта від якого підозрюваний вимагав гроші та погрожував розправою.