Судебное заседание по делу убийства ветерана АТО Олийныка перенесли на 14 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес на 14 декабря заседание по делу об убийстве ветерана АТО Сергея Олейника участием судьи в других делах. Соответствующее постановление сегодня объявила коллегия судей Шевченковского райсуда столицы, передает корреспондент УНН.
"Из-за участия судьи в другом деле, в судебном заседании объявляется перерыв до 16:00 14 декабря", - говорится в судебном решении.
Ожидается, что на следующем заседании сторона обвинения должна начать оглашение обвинительного акта подозреваемому в убийстве С.Олийныка Анатолию Чивикову.
Напомним, С.Олийнык был убит двумя ударами ножа 22 июня 2017 года на улице Ярославов Вал возле станции метро "Золотые ворота" за то, что заступился за своего сына-музыканта, от которого подозреваемый требовал деньги и угрожал расправой.