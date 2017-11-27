Судебное заседание по делу убийства ветерана АТО Олийныка перенесли на 14 декабря

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78519 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 68560 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 75712 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 83025 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118298 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115188 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144243 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107385 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108815 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113358 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Судебное заседание по делу убийства ветерана АТО Олийныка перенесли на 14 декабря

Судебное заседание по делу убийства ветерана АТО Олийныка перенесли на 14 декабря

Киев  •  УНН

 • 11736 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес на 14 декабря заседание по делу об убийстве ветерана АТО Сергея Олейника участием судьи в других делах. Соответствующее постановление сегодня объявила коллегия судей Шевченковского райсуда столицы, передает корреспондент УНН.

"Из-за участия судьи в другом деле, в судебном заседании объявляется перерыв до 16:00 14 декабря", - говорится в судебном решении.

Ожидается, что на следующем заседании сторона обвинения должна начать оглашение обвинительного акта подозреваемому в убийстве С.Олийныка Анатолию Чивикову.

Напомним, С.Олийнык был убит двумя ударами ножа 22 июня 2017 года на улице Ярославов Вал возле станции метро "Золотые ворота" за то, что заступился за своего сына-музыканта, от которого подозреваемый требовал деньги и угрожал расправой.

Украинские Национальные Новости

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