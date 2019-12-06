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Судова реформа Зеленського загрожує незалежності системи правосуддя - Венеціанська комісія

Судова реформа Зеленського загрожує незалежності системи правосуддя - Венеціанська комісія

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Венеціанська комісія сьогодні прийняла рішення щодо внесення змін до нормативно-правової бази України щодо Верховного суду і органів судового управління, які "вносять низку радикальних змін в судову систему, деякі з яких викликають глибоку стурбованість органу", говориться в змісті рішення, яке є в розпорядженні УНН.

Так, Венеціанська комісія нагадує, що реформа процесу відбору суддів і новий склад Верховного суду України, який почав свою роботу в січні 2018 року, стали "помітним поліпшенням у порівнянні із системою, що існувала раніше". Ініціювання після відбору суддів ще однієї реформи, яка призведе до значних змін у складі Верховного суду, "посилає сигнал як суддям, так і широкій громадськості, що від волі відповідної більшості в парламенті залежить, чи зможуть судді Верховного суду залишатися на своїх постах чи ні", - відзначають експерти.

"Це очевидна загроза їх незалежності", - йдеться в повідомленні Венеціанки.

У Комісії зазначають, що реформа Верховного суду може бути проведена після скорочення його величезною робочого навантаження, в тому числі шляхом реформування судів першої та другої інстанції, що має стати ключовим напрямом реформи.

"Положення про скорочення числа суддів Верховного суду до 100 осіб, для чого не було представлено належного обґрунтування, фактично рівнозначне повторній перевірці і підлягає скасуванню. Перевірка всіх суддів Верховного суду в разі виникнення сумнівів у сумлінності деяких з них явно не співмірна. Скорочення числа суддів може бути досягнуто на більш пізньому етапі, коли поточне навантаження буде очищене, і фільтри доступу стануть ефективними для нових справ", - відзначили в Комісії, додавши, що завдання скорочення числа суддів може бути вирішено на більш пізньому етапі.

Крім того, вважають експерти, дисциплінарна процедура повинна бути спрощена: оскарження дисциплінарних рішень Вищої ради суддів має здійснюватися безпосередньо в Верховному суді, а не в нереформованому Київському міському адміністративному суді і апеляційному адміністративному суді.

Нагадаємо, 7 жовтня Моніторинговий комітет ПАРЄ попросив Венеціанську комісію дати оцінку проекту закону України про діяльність органів судової влади.

Раніше Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич у своєму терміновому листі до міністра закордонних справ України Вадиму Пристайку висловила занепокоєння щодо проекту закону № 1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління".

Тим не менше 16 жовтня народні депутати України ухвалили в другому читанні і в цілому президентський законопроект №1008.

Проект закону №1008 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління передбачає значне скорочення кількості суддів Верховного Суду.

Українські Національні Новини

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