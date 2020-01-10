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Судитимуть злочинну групу, яка “продала” українцям автомобілів на 10 млн грн

Судитимуть злочинну групу, яка “продала” українцям автомобілів на 10 млн грн

Київ • УНН

 • 13568 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. До суду направили справу щодо злочинної групи, яка ошукала українців на 10 млн грн. Вони брали передплату за продаж автомобілів, після чого припиняли комунікацію з покупцями. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу департаменту кіберполіції Національної поліції України.

“Направлено до суду справу щодо злочинної групи, яка ошукала українців на 10 мільйонів гривень”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами досудового розслідування зібрано доказову базу щодо причетності до справи п’яти осіб, на чолі з 33-річною киянкою.

“Усім їм було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України. Підозрюваним наразі загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна”, — зазначили у пресслужбі.

Вказано, що відшкодування потерпілим збитків вже триває.

У квітні 2019 року кіберполіція повідомляла про викриття злочинної групи, до якої входило 10 осіб, віком від 32 до 52 років.

“Свою діяльність вони імітували, як представництва реальних, діючих юридичних осіб. Для зручності, орендували офіси у містах Києві та Запоріжжі, до роботи у яких було залучено більш як 150 найманих працівників. Група займалася шахрайськими схемами, пов’язаними із продажем автомобілів. Основними їх клієнтами були українці, які намагалися заощадити під час купівлі автомобіля. Так, у своїх рекламних оголошеннях шахраї значно занижували вартість транспортного засобу та пропонували „вигідні“ знижки кожному із клієнтів...Отримавши замовлення на купівлю автомобіля, вони використовували методи психологічного впливу, аби спонукати клієнта зробити передплату. Зазвичай ця сума становила третину від вартості усього транспортного засобу. Отримавши кошти шахраї блокували клієнта та унеможливлювали усі його спроби зв’язатися з продавцем”, — вказано у повідомленні кіберполіції у квітні.

Нагадаємо, кіберполіція викрила шахрайську схему фінансових аукціонів.

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