Судитимуть злочинну групу, яка “продала” українцям автомобілів на 10 млн грн

КИЇВ. 10 січня. УНН. До суду направили справу щодо злочинної групи, яка ошукала українців на 10 млн грн. Вони брали передплату за продаж автомобілів, після чого припиняли комунікацію з покупцями. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу департаменту кіберполіції Національної поліції України.