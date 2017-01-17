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Суддю затримали за хабарництво у Кропивницькому

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Суддю Кіровоградського районного суду затримали на хабарі правоохоронці. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Встановлено, що суддя через посередника-адвоката вимагав три тисячі доларів США за винесення судового рішення з “умовним” строком покарання за виробництво наркотиків раніше засудженому.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) та ч.2 ст.375 (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку) КК України.

Суддю та адвоката затримано згідно зі ст.208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди.

Тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються обставини протиправної діяльності судді та його спільники.

Українські Національні Новини

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