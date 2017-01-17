Судью задержали за взяточничество в Кропивницком
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Судью Кировоградского районного суда поймали на взятке правоохранители. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что судья через посредника-адвоката требовал три тысячи долларов США за вынесение судебного решения с "условным" сроком наказания за производство наркотиков ранее осужденному.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора) УК Украины.
Судью и адвоката задержали согласно ст.208 УПК Украины при получении неправомерной выгоды.
Продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются обстоятельства противоправной деятельности судьи и его сообщников.