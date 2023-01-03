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Суддю Вищого адмінсуду підозрюють у недекларуванні близько 7,8 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Судді Вищого адміністративного суду України Інні Масло повідомили про підозру у декларуванні недостовірних відомостей на близько 7,8 млн грн за 2020 рік, передає УНН.

Суддю Вищого адмінсуду підозрюють у недекларуванні близько 7,8 млн грн

Цитата

«3 січня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, судді Вищого адміністративного суду України. Їй інкриміновано вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ)», - йдеться в повідомленні САП.

Деталі

Зважаючи, що місцеперебування судді не встановлено, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням, яке здійснюють детективи НАБУ за оперативного супроводу СБУ, встановлено, що суддя в декларації за 2020 рік не вказала відомості про дві земельні ділянки у передмісті Києва та розміщені на цих ділянках об’єкти незавершеного будівництва, якими вона користувалась спільно зі своїм чоловіком протягом року.

«Ринкова вартість об’єктів незавершеного будівництва, які придатні до проживання, становить понад 4 млн грн і 1,8 млн грн відповідно, а вартість земельних ділянок у сукупності - майже 2 млн грн. Враховуючи це, загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 7,8 млн грн, що більш ніж у 3 469 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб», - інформує САП.

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про суддю ВАСУ Інну Масло.

Доповнення

"Слузі народу" Колісник повідомили про підозру у недостовірному декларуванні на понад 4,4 млн грн.

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