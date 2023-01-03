Судью Высшего админсуда подозревают в недекларировании около 7,8 млн грн

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«3 января 2023 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, судьи Высшего административного суда Украины. Ей инкриминируется совершение уголовного преступления (проступка), предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ)», - говорится в сообщении САП.

Детали

Учитывая, что местонахождение судьи не установлено, о подозрении ей сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

Сообщается, что досудебным расследованием, которое осуществляют детективы НАБУ при оперативном сопровождении СБУ, установлено, что судья в декларации за 2020 год не указала сведения о двух земельных участках в пригороде Киева и размещенных на этих участках объектах незавершенного строительства, которыми она пользовалась совместно со своим мужем в течение года.

«Рыночная стоимость объектов незавершенного строительства, пригодных к проживанию, составляет более 4 млн грн и 1,8 млн грн соответственно, а стоимость земельных участков в совокупности - почти 2 млн грн. Учитывая это, общая сумма незадекларированных сведений составляет около 7,8 млн грн, что более чем в 3 469 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц», - информирует САП.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о судье ВАСУ Инне Масло.

Дополнение

"Слуге народа" Колесник сообщили о подозрении в недостоверном декларировании на более 4,4 млн грн.