Суддя у справі Манафорта повідомив про надходження йому погроз
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Окружний суддя суду Олександрії (штат Вірджинія) Томас Елліс, який веде справу політтехнолога “Партії регіонів” і екс-глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, якого звинувачують у фінансових махінаціях і порушенні податкового законодавства, заявив про погрози на свою адресу. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
“Я не скажу вам, які саме загрози я отримав, але мене захищають судові пристави. Куди я — туди і вони”, — сказав суддя.
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Він додав, що крім імен присяжних також не стане публікувати зміст зустрічі з адвокатами, які беруть участь у процесі над Манафортом. Зустріч стосувалася розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе втручання Росії у президентські вибори у США.
Нагадаємо, 69-річний Манафорт виступає в якості відповідача по двом судовим розглядам — у Вірджинії і в столичному окрузі Колумбія. У Вірджинії його звинувачують у приховуванні іноземних банківських рахунків, махінаціях із прибутковими податками, у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків, у тому числі під час роботи в Україні, де в 2010-2014 роках встиг заробити понад 60 мільйонів доларів, у тому числі — 31 млн доларів від українських політиків у 2012 році.