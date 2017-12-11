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Суддя пішла до нарадчої кімнати для ухвалення рішення щодо запобіжного заходу Саакашвілі

Суддя пішла до нарадчої кімнати для ухвалення рішення щодо запобіжного заходу Саакашвілі

Київ • УНН

 • 9629 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Слідчий суддя Печерського районного суду Києва Лариса Цокол пішла до нарадчої кімнати для ухвалення рішення щодо обрання запобіжного заходу екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі, передає кореспондент УНН.

“Суд видаляється до нарадчої кімнати”, — сказала суддя, але не уточнила, коли орієнтовно очікувати рішення.

Під час засідання прокурори наголосили, що запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання та особистої поруки не можливо застосувати, а єдиним об’єктивним запобіжним заходом є цілодобовий домашній арешт для Саакашвілі.

У свою чергу захисники наголошували, що на сьогодні немає жодної підстави для обрання будь-якого запобіжного заходу.

У той же час, низка народних депутатів, серед яких Юлія Тимошенко, Альона Шкрум та інші, подали до суду клопотання з проханням віддати їм на поруки Саакашвілі.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.

Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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