Суддя пішла до нарадчої кімнати для ухвалення рішення щодо запобіжного заходу Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Слідчий суддя Печерського районного суду Києва Лариса Цокол пішла до нарадчої кімнати для ухвалення рішення щодо обрання запобіжного заходу екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі, передає кореспондент УНН.
“Суд видаляється до нарадчої кімнати”, — сказала суддя, але не уточнила, коли орієнтовно очікувати рішення.
Під час засідання прокурори наголосили, що запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання та особистої поруки не можливо застосувати, а єдиним об’єктивним запобіжним заходом є цілодобовий домашній арешт для Саакашвілі.
У свою чергу захисники наголошували, що на сьогодні немає жодної підстави для обрання будь-якого запобіжного заходу.
У той же час, низка народних депутатів, серед яких Юлія Тимошенко, Альона Шкрум та інші, подали до суду клопотання з проханням віддати їм на поруки Саакашвілі.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.