Судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения относительно меры пресечения Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Следственный судья Печерского районного суда Киева Лариса Цоколь удалилась в совещательную комнату для принятия решения об избрании меры пресечения экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили, передает корреспондент УНН.
"Суд удаляется в совещательную комнату", - сказала судья, но не уточнила, когда ориентировочно ждать решения.
Во время заседания прокуроры отметили, что меру пресечения в виде личного обязательства и личной поруки невозможно применить, а единственной объективной мерой пресечения является круглосуточный домашний арест для Саакашвили.
В свою очередь защитники отмечали, что на сегодня нет никаких оснований для избрания любой меры пресечения.
В то же время, ряд народных депутатов, среди которых Юлия Тимошенко, Алена Шкрум и другие, подали в суд ходатайство с просьбой отдать им на поруки Саакашвили.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.