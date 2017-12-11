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Судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения относительно меры пресечения Саакашвили

Судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения относительно меры пресечения Саакашвили

Киев  •  УНН

 • 9629 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Следственный судья Печерского районного суда Киева Лариса Цоколь удалилась в совещательную комнату для принятия решения об избрании меры пресечения экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили, передает корреспондент УНН.

"Суд удаляется в совещательную комнату", - сказала судья, но не уточнила, когда ориентировочно ждать решения.

Во время заседания прокуроры отметили, что меру пресечения в виде личного обязательства и личной поруки невозможно применить, а единственной объективной мерой пресечения является круглосуточный домашний арест для Саакашвили.

В свою очередь защитники отмечали, что на сегодня нет никаких оснований для избрания любой меры пресечения.

В то же время, ряд народных депутатов, среди которых Юлия Тимошенко, Алена Шкрум и другие, подали в суд ходатайство с просьбой отдать им на поруки Саакашвили.

Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

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