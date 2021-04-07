Судді з окупованого Криму оголосили підозру через вирок активісту Євромайдану

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Судді підконтрольного Росії "Київського районного суду Сімферополя", який незаконно виніс вирок українському активісту, оголошено підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим і міста Севастополя, передає УНН.

Цитата:

"Повідомлено про підозру “судді” незаконно створеного “Київського районного суду міста Сімферополя” за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме у порушенні законів та звичаїв війни", - сказано у повідомленні.

Деталі

За даними прокуратури, під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, нехтуючи положеннями Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, брав безпосередню участь в реалізації політики держави-окупанта, спрямованої на переслідування громадян України в Криму.

"Вказаний “суддя” протягом квітня-травня 2015 року здійснював кримінальне переслідування українського активіста у сфабрикованій справі щодо нібито умисного спричинення останнім легкої шкоди здоров’ю працівнику кримського спецпідрозділу “Беркут” 18 лютого 2014 року на Майдані Незалежності у місті Києві", - повідомили у прокуратурі.

Зазначається, що "продовжуючи поширення пропагандистського міфу держави-окупанта щодо “злочинних дій” учасників Євромайдану в місті Києві, підозрюваний, порушуючи заборону застосовувати кримінальне законодавство РФ на окупованій території, незаконно засудив українського активіста до 4 років та 2 місяців позбавлення волі".

Таким чином, “суддею”, як вказано, було незаконно застосовано кримінальне законодавство РФ до подій, які нібито відбулись до окупації півострова та поза його територією.

Доповнення

Такий вирок - 4 роки і 2 місяці ув'язнення - отримав від "Київського районного суду міста Сімферополя" 15 травня 2015 року активіст Євромайдану Олександр Костенко - його звинуватили у нанесенні шкоди здоров’ю працівнику “Беркута” у лютому 2014 року і зберіганні частин вогнепальної зброї. Український політв’язень Олександр Костенко вийшов на волю після відбування покарання у Кіровській області РФ у серпні 2018 року.

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