Судье из оккупированного Крыма объявили подозрение из-за приговора активисту Еевромайдана
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Судье подконтрольного России "Киевского районного суда Симферополя", незаконно вынесшего приговор украинскому активисту, объявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и города Севастополя, передает УНН.
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"Сообщено о подозрении "судье" незаконно созданного "Киевского районного суда города Симферополя" по ч. 1 ст. 438 УК Украины, а именно в нарушении законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.
Детали
По данным прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый, пренебрегая положениями Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, принимал непосредственное участие в реализации политики государства-оккупанта, направленной на преследование граждан Украины в Крыму.
"Указанный "судья" в течение апреля-мая 2015 года осуществлял уголовное преследование украинского активиста по сфабрикованному делу о якобы умышленном причинении последним легкого вреда здоровью работнику крымского спецподразделения "Беркут" 18 февраля 2014 года на Майдане Независимости в Киеве", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что "продолжая распространение пропагандистского мифа государства-оккупанта относительно "преступных действий" участников Евромайдана в Киеве, подозреваемый, нарушая запрет применять уголовное законодательство РФ на оккупированной территории, незаконно осудил украинского активиста до 4 лет и 2 месяцев лишения свободы".
Таким образом, "судьей", как указано, было незаконно применено уголовное законодательство РФ к событиям, которые якобы произошли до оккупации полуострова и за его территорией.
Дополнение
Такой приговор - 4 года и 2 месяца заключения - получил от "Киевского районного суда города Симферополя" 15 мая 2015 года активист Евромайдана Александр Костенко - его обвинили в нанесении вреда здоровью работнику "Беркута" в феврале 2014 года и хранении частей огнестрельного оружия. Украинский политзаключенный Александр Костенко вышел на свободу после отбывания наказания в Кировской области РФ в августе 2018 года.