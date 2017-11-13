Судді пропонують відтермінувати початок створення окружних місцевих судів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. З’їзд суддів України вважає задоцільним відтермінування початка ліквідації місцевих загальних судів і створення замість них окружних місцевих судів. Як передає кореспондент УНН відповідне проміжне рішення було ухвалене сьогодні делегатами Чотирнадцятого позачергового з’їзду суддів України, який відбувся в Києві.
“Вважаємо за необхідне відтермінувати початок створення окружних місцевих судів з метою недопущення припинення доступу до правосуддя в приходний період”, — зазначається у документі.
У контексті цього, делегатами, які виступали на з’їзді було зазначено, що наразі в Україні з урахуванням окупованого АР Крим та частини Донецької та Луганської областей налічується 663 місцевих загальних суда, а після їх реорганізації шляхом укрупнення планується створити 266 окружних місцех судів.