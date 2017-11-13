Судьи предлагают отсрочить начало создания окружных местных судов

"Считаем необходимым отсрочить начало создания окружных местных судов с целью недопущения прекращения доступа к правосудию в приходный период", - отмечается в документе.

В контексте этого делегатами, которые выступали на съезде было отмечено, что сейчас в Украине с учетом оккупированного АР Крым и части Донецкой и Луганской областей насчитывается 663 местных общих суда, а после их реорганизации путем укрупнения планируется создать 266 окружных местных судов.