Судьи предлагают отсрочить начало создания окружных местных судов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Съезд судей Украины считает целесообразным отсрочить начало ликвидации местных общих судов и создание вместо них окружных местных судов. Как передает корреспондент УНН соответствующее промежуточное решение было принято сегодня делегатами Четырнадцатого внеочередного съезда судей Украины, который состоялся в Киеве.
"Считаем необходимым отсрочить начало создания окружных местных судов с целью недопущения прекращения доступа к правосудию в приходный период", - отмечается в документе.
В контексте этого делегатами, которые выступали на съезде было отмечено, что сейчас в Украине с учетом оккупированного АР Крым и части Донецкой и Луганской областей насчитывается 663 местных общих суда, а после их реорганизации путем укрупнения планируется создать 266 окружных местных судов.