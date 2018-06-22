Суд зобов’язав СБУ перевірити законність вилучення зразків крові у Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Службу безпеки України перевірити законність вилучення зразків крові у народного депутата України Надії Савченко. Таке рішення оголосив слідчий суддя, передає УНН.
“Зобов’язати досудовий орган негайно провести дослідження фактів, викладених в заяві підозрюваної Савченко, щодо насильницьких дій під час перебування під вартою з приводу відібрання зразків крові”, — сказав суддя.
Адвокат Савченко Олександр Шадрін пояснив, що суд доручив провести перевірку Головному слідчому управлінню СБУ.
Нагадуємо, що 15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено до 13 липня 2018 року.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценко на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.