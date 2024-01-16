Суд зобов'язав ДБР відкрити справу щодо зловживань у Нацбанку

Печерський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, директором одного з департаментів Національного банку України, передає УНН.

Як стало відомо УНН із власних джерел у правоохоронних органах, ідеться про директора одного із департаментів Нацбанку.