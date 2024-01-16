Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке.

На Херсонщине задержали двух коллаборационистов, которые заставляли украинцев "голосовать" на псевдореферендуме рф

Служба безопасности Украины задержала двух коллаборационистов в Херсонской области за организацию незаконного референдума за присоединение региона к россии от имени российской "избирательной комиссии".