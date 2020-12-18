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Суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Приморський районний суд Одеси знову відправив під нічний домашній арешт одеського активіста Сергія Стерненка, який є підозрюваним у справі щодо умисного вбивства та незаконного носіння холодної зброї. Про це Стерненко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт

“Мені дали новий запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Знову”, — написав Стерненко.

Нагадаємо, Приморський суд Одеси встановив порядок дослідження доказів у справі Стерненка.

Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Відзначимо, що перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду.

24 травня того ж року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Так, одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.

Пізніше провадження щодо нападу на активіста Сергія Стерненка передали з Одеси до Києва для подальшого розслідування через підозри у зв’язках між нападниками та певними правоохоронцями.

Українські Національні Новини

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