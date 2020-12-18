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Суд снова отправил Стерненко под ночной домашний арест

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Приморский районный суд Одессы снова отправил под ночной домашний арест одесского активиста Сергея Стерненко, который является подозреваемым по делу об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Об этом Стерненко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Суд снова отправил Стерненко под ночной домашний арест

"Мне дали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Снова", - написал Стерненко.

Напомним, Приморский суд Одессы установил порядок исследования доказательств по делу Стерненко.

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Отметим, что первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Так, одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.

Позже производство по нападению на активиста Сергея Стерненко передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между нападавшими и определенными правоохранителями.

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