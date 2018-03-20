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Суд залишив Вугельмана на поруках нардепа

Суд залишив Вугельмана на поруках нардепа

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Апеляційний суд Києва залишив заступнику міського голови Одеси Павлові Вугельману запобіжний захід у вигляді особистої поруки народного депутата Дмитра Голубова без змін. Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду столиці, передає УНН.

“20 березня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 15 лютого 2018 року... За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 15 лютого 2018 року залишено без змін, апеляційну скаргу прокурора — без задоволення”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд Києва визнав законним рішення Солом’янського районного суду міста Києва, яким прокуратурі було відмовлено у відстороненні від виконання службових обов’язків заступника міського голови Одеси Вугельмана.

Як повідомляв УНН, Вугельман підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем“) Кримінального кодексу України.

14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника. Днем раніше НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету, а також затримало трьох осіб.

15 лютого Солом’янський районний суд Києва відмовив САП та НАБУ у задоволені клопотання про застосування арешту до міського голови Одеси Труханова. Суд відпустив міського голову на поруки народного депутата Дмитра Голубова.

Заступника мера Одеси Вугельмана також відпустили на особисту поруку народного депутата. У САП оскаржили запобіжний захід Труханову і його заступнику.

26 лютого Апеляційний суд Києва відмовився змінювати Труханову запобіжний захід, залишивши у силі рішення суду першої інстанції.

Українські Національні Новини

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