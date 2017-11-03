Суд залишив під вартою підозрюваного в скоєнні смертельної ДТП біля Рівного
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Апеляційний суд Рівненської області відхилив скаргу захисника винуватця смертельної ДТП Ейтібара Мірзоєва. Чоловік і далі перебуватиме в слідчому ізоляторі 60 діб без внесення застави. Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду Рівненської області, передає УНН.
48-річний водій Ейтібар Мірзоєв підозрюється у скоєнні ДТП, в результаті якої двоє людей загинули, а одна особа отримала тілесні ушкодження. 20 жовтня Рівненський міський суд обрав Ейтібару Мірзоєву запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб без внесення застави. Це рішення і оскаржував захист, який просив відправити чоловіка під домашній арешт.
Як повідомляв УНН, 19 жовтня неподалік Рівного в селі Колоденка Рівненського району чоловік на позашляховику порушив правила та в'їхав у легковик. У результаті цього загинули 51-річний пасажир і його трирічна внучка. Згідно з результатами судово-медичної експертизи, Е.Мірзоєв перебував у стані алкогольного сп’яніння.