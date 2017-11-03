Суд оставил под стражей подозреваемого в совершении смертельного ДТП возле Ровно

48-летний водитель Ейтибар Мирзоев подозревается в совершении ДТП, в результате которого два человека погибли, а один получил телесные повреждения. 20 октября Ровенский городской суд избрал Ейтибару Мирзоеву меру пресечения - содержание под стражей на 60 суток без внесения залога. Это решение и оспаривала защита, которая просила отправить мужчину под домашний арест.

Как сообщал УНН, 19 октября неподалеку Ровно в селе Колоденка Ровенского района мужчина на внедорожнике нарушил правила и въехал в легковушку. В результате этого погибли 51-летний пассажир и его трехлетняя внучка. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, Е.Мирзоев находился в состоянии алкогольного опьянения.