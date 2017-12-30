Суд заарештував на два місяці директора Миколаївського аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Миколаєві суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави для директора Миколаївського аеропорту Михайла Галайка, якого затримали на хабарі, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Заводський районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у 2,5 мільйони гривень для директора Миколаївського аеропорту Михайла Галайка, якого затримали днями під час передачі неправомірної вигоди голові Миколаївської ОДА Олексію Савченку”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що сторона обвинувачення клопотала про тримання під вартою із можливістю внесення застави у 10 мільйонів гривень. А захист просив про запобіжний захід не пов’язаний із триманням під вартою — домашній арешт — через погане самопочуття підзахисного.
Чи буде оскаржувати прокуратура рішення судді про запобіжний захід наразі невідомо.
Як повідомляв УНН, прокуратура затримала директора Миколаївського аеропорту на спробі дати хабар.