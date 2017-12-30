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Суд арестовал на два месяца директора Николаевского аэропорта

Киев • УНН

 • 10838 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Николаеве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога для директора Николаевского аэропорта Михаила Галайко, которого поймали на взятке, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Суд арестовал на два месяца директора Николаевского аэропорта

“Заводской районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 2,5 миллиона гривен для директора Николаевского аэропорта Михаила Галайко, задержанного на днях во время передачи неправомерной выгоды голове Николаевской ОГА Алексей Савченко”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что сторона обвинения ходатайствовала о содержании под стражей с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен. А защита просила о мере пресечения не связанной с содержанием под стражей — домашний арест — из-за плохого самочувствия подзащитного.

Будет ли обжаловать прокуратура решение судьи о мере пресечения пока неизвестно.

Как сообщал УНН, прокуратура задержала директора Николаевского аэропорта на попытке дать взятку.

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