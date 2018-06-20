Суд взяв під варту колишнього "заступника міністра спорту Криму"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Дніпровський суд Києва взяв під варту колишнього "заступника міністра спорту Криму" за вчинення державної зради. Про це у Facebook повідомляє Прокуратура Автономної Республіки Крим, передає УНН.
Так, суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Наступний судовий розгляд у справі призначено на 02.07.2018.
Нагадаємо, суд розпочав підготовче засідання у справі за обвинуваченням у державній зраді “заступника міністра спорту Криму”. Для участі у засіданні обвинуваченого доставили з Херсону до столиці.
Як повідомляв УНН, 2 лютого 2018 року співробітники контррозвідки СБУ затримали у пункті пропуску “Каланчак” на адміністративному кордоні з тимчасово анексованою АР Крим колишнього заступника міністра спорту самопроголошеної ради міністрів окупаційної влади. Згодом йому повідомили про підозру у державній зраді.