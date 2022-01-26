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Суд встановив факт перебування ексдепутата Руслана Тарпана у міжнародному розшуку

Суд встановив факт перебування ексдепутата Руслана Тарпана у міжнародному розшуку

Київ • УНН

 • 38249 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Київський районний суд Одеси констатував факт перебування ексдепутата Руслана Тарпана, який вже 4 роки розшукується українськими правоохоронцями та перебуває за кордоном, у міжнародному розшуку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ухвалу суду.

Цитата

“З огляду на наявні в матеріалах клопотання докази, зокрема, відомості про перетин державного кордону України ОСОБА_1 (Руслан Тарпан, — ред.) 03.03.2017 року, постанову слідчого детектива НАБУ від 17.08.2021 року про оголошення підозрюваного ОСОБА_1 (Руслан Тарпан, — ред.) в міжнародний розшук, слідчий суддя дійшов до висновку, що прокурором доведено факт оголошення ОСОБА_1 (Руслан Тарпан, — ред.) у міжнародний розшук”, — йдеться в документі.

Нагадаємо

Ексдепутата Руслана Тарпана ще у 2017му році оголосили у розшук МВС.

А вже у 2021му році його оголосили у міжнародний розшук, а все через те, що він — головний підозрюваний у справі щодо розкрадання держкоштів (понад 300 млн грн, — ред.) під час будування “Глибоководного випуску”.

Як наголошують слідчі, Тарпан може перебувати в ОАЕ, тому одразу після розгляду апеляційної скарги, яку подала сторона захисту Руслана Тарпана на рішення суду щодо його заочного арешту, прокуратура розпочне підготовку для екстрадиції ексбізнесмена з Еміратів.

Також слідчі знайшли 3 закордонні паспорти Тарпана.

На думку правоохоронців, факт наявності у нього болгарського громадянства, дозволу на проживання в ОАЕ та одразу трьох паспортів для виїзду за кордон підвищують ймовірність того, що підозрюваний й надалі буде намагатися переховуватися від українського правосуддя.

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