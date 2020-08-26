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Суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Банк був ліквідований в 2016 році. Верховний суд визнав це рішення незаконним. ВСУ відмовив касаційній скарзі Нацбанку проти банку Преміум і постановив скасувати рішення регулятора про ліквідацію банку, а також скасувати рішення ФГВФО про початок ліквідаційної процедури, пише УНН.

Суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум"

НБУ прийняв рішення про ліквідацію банку Преміум 11 лютого 2016 року, аргументувавши своє рішення порушенням фінмоніторингу. У зв'язку з постановою Верховного суду представники банку вимагають відкрити кримінальні справи на причетних до рішення.

"Ми вимагаємо на основі законів України і Конституції України публічного вибачення НБУ перед акціонерами, колективом і вкладниками банку Преміум, відкриття кримінальних справ на керівництво НБУ і правління НБУ, злочинні дії яких спричинили величезні збитки громадян України", - йдеться в заяві представників банку.

Крім цього, банк вимагає грошової компенсації, в якій повинна враховуватися стартова вартість знищеного підприємства, недоотриманий прибуток за 4,5 роки за безкоштовне користування грошима на рахунку банку, що знаходяться в НБУ, і моральну шкоду.

Більш того, представники банку вимагають відновити його ліцензію, яка блокується так званим законом про банки. У зв'язку з цим вони звертаються до президента Володимира Зеленського. Відзначимо, на момент ліквідації банк знаходився на 47 місці рейтингу НБУ з 165 діючих на той момент.

Банк не мав ніякої заборгованості ні перед державою, ні перед центробанком, а також пройшов комплексну перевірку регулятора за період 2012-2015 без зауважень.

Як відомо, Конституційний суд зараз розглядає правомірність закону про банки, яким забороняється їх повернення колишнім власникам.

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