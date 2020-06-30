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Суд виправдав трьох із чотирьох нападників на Найєма

Суд виправдав трьох із чотирьох нападників на Найєма

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Шевченківський районний суд Києва виправдав трьох із чотирьох чоловіків, які у квітні 2018 року напали в Києві на Мустафу Найєма, який на той час був народним депутатом. Про це повідомив його брат та адвокат Масі Найєм на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Суддя Шевченківського районного суду Голуб Оксана Анатоліївна виправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саітова Ахмеда Абубакаровича, Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича повністю... Аргументація суду, наскільки це зрозуміло зараз без тексту вироку: відсутність в діях перелічених осіб складу злочину, передбаченого ст. 296 КК України”, — написав Найєм.

За його словами, справа щодо четвертого нападника Магомеда-Аміна Саїтова розглядається окремо.

“Вважаємо, що в нас достатньо підстав для звернення до апеляційного суду — що ми і плануємо зробити після отримання тексту судового рішення”, — наголосив Найєм.

Як повідомляв УНН, Найєма побили увечері 30 квітня 2018 року біля Бессарабського ринку.

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