Суд виправдав трьох із чотирьох нападників на Найєма

“Суддя Шевченківського районного суду Голуб Оксана Анатоліївна виправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саітова Ахмеда Абубакаровича, Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича повністю... Аргументація суду, наскільки це зрозуміло зараз без тексту вироку: відсутність в діях перелічених осіб складу злочину, передбаченого ст. 296 КК України”, — написав Найєм.

За його словами, справа щодо четвертого нападника Магомеда-Аміна Саїтова розглядається окремо.

“Вважаємо, що в нас достатньо підстав для звернення до апеляційного суду — що ми і плануємо зробити після отримання тексту судового рішення”, — наголосив Найєм.

Як повідомляв УНН, Найєма побили увечері 30 квітня 2018 року біля Бессарабського ринку.