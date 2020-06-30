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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 49253 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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5 марта, 02:32 • 112096 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 120844 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 123417 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 09:55 • 103004 просмотра

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Суд оправдал трех из четырех напавших на Найема

Суд оправдал трех из четырех напавших на Найема

Киев  •  УНН

 • 19817 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Шевченковский районный суд Киева оправдал трех из четырех мужчин, которые в апреле 2018 года напали в Киеве на Мустафу Найема, который в то время был народным депутатом. Об этом сообщил его брат и адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Судья Шевченковского районного суда Голуб Оксана Анатольевна оправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича полностью ... Аргументация суда, насколько это понятно сейчас без текста приговора: отсутствие в действиях перечисленных лиц состава преступления, предусмотренного ст. 296 УК Украины", - написал Найем.

По его словам, дело в отношении четвертого нападающего Магомеда-Амина Саитов рассматривается отдельно.

"Считаем, что у нас достаточно оснований для обращения в Апелляционный суд - что мы и планируем сделать после получения текста судебного решения", - подчеркнул Найем.

Как сообщал УНН, Найема избили вечером 30 апреля 2018 года возле Бессарабского рынка.

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