Суд оправдал трех из четырех напавших на Найема
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Шевченковский районный суд Киева оправдал трех из четырех мужчин, которые в апреле 2018 года напали в Киеве на Мустафу Найема, который в то время был народным депутатом. Об этом сообщил его брат и адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Судья Шевченковского районного суда Голуб Оксана Анатольевна оправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича полностью ... Аргументация суда, насколько это понятно сейчас без текста приговора: отсутствие в действиях перечисленных лиц состава преступления, предусмотренного ст. 296 УК Украины", - написал Найем.
По его словам, дело в отношении четвертого нападающего Магомеда-Амина Саитов рассматривается отдельно.
"Считаем, что у нас достаточно оснований для обращения в Апелляционный суд - что мы и планируем сделать после получения текста судебного решения", - подчеркнул Найем.
Как сообщал УНН, Найема избили вечером 30 апреля 2018 года возле Бессарабского рынка.