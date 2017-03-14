Суд виніс вирок організаторці "референдуму" у Дружківці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. На Донеччині суд виніс вирок організаторці "референдуму" у Дружківці. Врахувавши позицію державного обвинувачення та вік жінки, засудив її до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном строком на 1 рік, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
Як повідомили у прес-службі, у травні 2014 року засуджена, розуміючи протиправність своїх дій, умисно організувала та активно сприяла проведенню у місті Дружківка незаконного референдуму щодо самостійності терористичної організації “ДНР”.
“Жінка, будучи головою дільничної виборчої комісії, надавала усні вказівки членам виборчої комісії щодо видачі бюлетенів для проведення голосування. В подальшому вона брала участь у підрахунку голосів та складанні протоколів за результатами голосування. Дії правопорушниці кваліфіковано за ч. 2 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)”, — йдеться у повідомленні.
У прес-службі також зазначили, що під час судових слухань пенсіонерка розкаялася у своїх діях та пояснила, що зголосилася брати участь в організації "референдуму" через скрутне матеріальне становище.
Суд, врахувавши позицію державного обвинувачення та вік жінки, засудив її до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном строком на 1 рік.
Нагадаємо, на Луганщині розпочато спеціальне досудове розслідування стосовно організаторів “референдуму” на підтримку терористичної організації “ЛНР” у Станично-Луганському районі.