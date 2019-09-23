Суд відправив нападника на Найєма під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Шевченківський районний суд Києва обрав затриманому Магомеду-Аміну Саітову, який скоїв напад на екснардепа Мустафу Найєма, цілодобовий домашній арешт на два тижні - до 7 жовтня. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook брат екснардепа Масі Найєм, передає УНН.
У повідомленні зазначено, що прокурор просив обрати Саітову запобіжний захід у вигляді арешту, але суд не підтримав клопотання.
“Суддя ... обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 7 жовтня 2019 року”, — написав Масі Найєм.
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Також у своєму дописі Масі Наєм зауважив, коли Саітова запитали, чому він повернувся в Україну, він відповів: “бо змінилась влада”.
Нагадаємо, у квітні 2018 року Саітов Магомед-Амін Абубакарович, перебуваючи на проїжджій частині за адресою площа Бессарабська, 2 в м. Києві, діючи у групі з Світовим Ахмедом Абубакаровичем, Саітовим Магомедом-Саліхом Арбуєвічем та Темербулатовим Умолтом Руслановичем, — скоїли напад на екснардепа Мустафу Найєма.
Одразу після цього Саітов Магомед-Амін Абубакарович виїхав на територію Республіки Азербайджан з метою уникнення кримінальної відповідальності. З 18 лютого він перебував в обліку Генерального секретаріату МОКП-Інтерпол з “червоною” карткою, тобто з метою арешту та подальшої екстрадиції до України.