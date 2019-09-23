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Нападника на Найєма затримали і будуть судити

Нападника на Найєма затримали і будуть судити

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Один із нападників на екснардепа Мустафу Найєма Магомед-Амін Саітов, знаходиться в Україні, його затримали з метою арешту. Про це на своїй сторінці у Facebook написав брат Мустафи Найєма Масі Найєм, передає УНН.

“Нападник на мого брата, Саітов Магомед-Аміна, наразі знаходиться в Україні. Його затримали і сьогодні о 18:00 буде судове засідання за клопотанням прокуратури міста Києва про застосування раніше обранного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — написав Масі Найєм.

За його совами, 18 лютого 2019 р., через 10 місяців після нападу, офіційно стало відомо, що Саітов Магомед нарешті є в обліку Генерального секретаріату МОКП-Інтерпол з “червоною” карткою, тобто з метою арешту та подальшої екстрадиції до України.

Нагадаємо, 7 травня 2017 року, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави четвертому учаснику побиття у центрі столиці народного депутата Мустафи Найєма.

Українські Національні Новини

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