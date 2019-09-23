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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 63648 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111958 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103787 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110724 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119889 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148398 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148751 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Суд отправил напавшего на Найема под домашний арест

Суд отправил напавшего на Найема под домашний арест

Киев  •  УНН

 • 9021 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Шевченковский районный суд Киева избрал задержанному Магомеду-Амину Саитову, который совершил нападение на экс-нардепа Мустафу Найема, круглосуточный домашний арест на две недели - до 7 октября. Об этом сообщил на своей странице в Facebook брат экс-нардепа Маси Найем, передает УНН.

В сообщении указано, что прокурор просил избрать Саитову мера пресечения в виде ареста, но суд не поддержал ходатайство.

"Судья ... избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 7 октября 2019 года", - написал Маси Найем.

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Также в своем посте Маси Найем отметил, когда Саитова спросили, почему он вернулся в Украину, он ответил: "потому что изменилась власть".

Напомним, в апреле 2018 года Саитов Магомед-Амин Абубакарович, находясь на проезжей части по адресу площадь Бессарабская, 2 в г. Киеве, действуя в группе с Ахмедом Абубакаровичем, Саитовым Магомедом-Салихом Арбуевичем и Темербулатовым Умолтом Руслановичем, - совершили нападение на экс-нардепа Мустафу Найема.

Сразу после этого Саитов Магомед-Амин Абубакарович выехал на территорию Республики Азербайджан с целью избежания уголовной ответственности. С 18 февраля он находился в учете Генерального секретариата МОУП-Интерпол с "красной" карточкой, то есть с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину.

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