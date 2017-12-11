Суд відмовився обрати Саакашвілі домашній арешт (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі. Таке рішення оголосила слідчий суддя Лариса Цокол, передає кореспондент УНН.
“Клопотання прокурора ... про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному Саакашвілі... залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення”, — оголосила резулятивну частину ухвали суддя.
Вона додала, що повний текст буде оголошений 9 годину 14 грудня.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.