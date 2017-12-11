Суд отказался избрать Саакашвили домашний арест (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главе Одесской ОГА Саакашвили. Такое решение объявила судья по Лариса Цоколь, передает корреспондент УНН.
"Ходатайство прокурора ... о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому Саакашвили ... оставить без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение 5 дней со дня провозглашения", - объявила резолютивную часть решения судья.
Она добавила, что полный текст будет объявлен 9:00 14 декабря.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.