Суд відмовив Ситнику у залишенні без розгляду позову Розенблата щодо залучення ФБР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив директору Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику у задоволенні клопотання про залишення без розгляду адміністративного позову народного депутата Борислава Розенблата щодо незаконності залучення ФБР США у розслідування НАБУ. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.
“Після виходу з нарадчої кімнати суд відмовив у задоволенні клопотання”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, підготовче провадження закінчено, і справа призначена для розгляду по суті. Судове засідання відбудеться 25 квітня.
Нагадаємо, позивач просить суд визнати протиправними дії Директора НАБУ Ситника щодо залучення до оперативно-розшукової діяльності на території України працівників ФБР, без попереднього укладення міжнародного договору, відповідно до Закону України “Про міжнародні договори”. Також Розенблат просить суд визнати протиправною бездіяльність СБУ щодо не проведення належного та повного контролю за забезпеченням охорони державної таємниці Національним антикорупційним бюро України, як це передбачено законодавством, а саме розголошення інформації з грифом “державна таємниця” працівникам ФБР без попереднього укладення відповідного міжнародного договору.