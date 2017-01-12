Суд відмовив нардепу Д.Андрієвському у видачі Ю.Болотського на поруки

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Сьогодні Дніпровський районний суд Києва розглянув клопотання прокуратури про обрання міри запобіжного заходу підозрюваному в шахрайстві службовцю агрохолдингу “Агрейн” Ю.Болотському, передає УНН.

Суддя відмовила у видачі Ю.Болотського на поруки народному депутату від БПП Дмитру Андрієвському та частково задовольнила клопотання прокуратури.

Так, суд обрав міру запобіжного заходу підозрюваному у вигляді застави розміром понад 1,2 млн грн.

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“Клопотання у вигляді застави до підозрюваного задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Ю. Болотського запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 800 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 млн 280 тис. грн”, — оголосила суддя.

Нагадаємо, прокуратура просила застосувати до Ю. Болотського заставу у розмірі 25 млн грн.

Спроможність підозрюваного внести відповідну заставу правоохоронців обґрунтовували тим, що під час обшуків у вказаної особи було вилучено понад 70 кг золота у злитках, банківських сертифікатів на золото на майже 450 кг золота, готівку і колекційні монети.

Також нагадаємо, суд відмовився віддати керівника агрохолдингу “Агрейн” на поруки нардепу В.Карпунцову.

Як відомо, посадовців “Агрейну” підозрюють у шахрайстві та привласненні чужого майна в особливо великих розмірах.  П’ятьом з них було оголошено повідомлення про підозру.

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