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Суд отказал нардепу Д.Андриевскому в выдаче Ю.Болотского на поруки

Суд отказал нардепу Д.Андриевскому в выдаче Ю.Болотского на поруки

Киев • УНН

 • 9321 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Сегодня Днепровский районный суд Киева рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в мошенничестве служащему агрохолдинга "Агрейн" Ю.Болотскому, передает УНН.

Судья отказала в выдаче Ю.Болотского на поруки народному депутату от БПП Дмитрию Андриевскому и частично удовлетворила ходатайство прокуратуры.

Так, суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде залога в размере более 1,2 млн. грн.

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"Ходатайство в виде залога к подозреваемому удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Ю. Болотскому меру пресечения в виде залога в размере 800 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что оставляет 1 млн 280 тыс. грн ", - объявила судья.

Напомним, прокуратура просила применить к Ю. Болотскому залог в размере 25 млн грн .

Способность подозреваемого внести соответствующий залог правоохранители обосновывали тем, что во время обысков у указанного лица было изъято более 70 кг золота в слитках , банковских сертификатов на золото почти 450 кг золота, наличные деньги и коллекционные монеты.

Также напомним, суд отказался отдать руководителя агрохолдинга "Агрейн" на поруки нардепу В.Карпунцову .

Как известно, должностных лиц "Агрейна" подозревают в мошенничестве и присвоении чужого имущества в особо крупных размерах. Пятерым из них было объявлено сообщение о подозрении.

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