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Суд відклав розгляд скарги щодо вилучення майна співробітників "РИА Новости-Украина"

Суд відклав розгляд скарги щодо вилучення майна співробітників "РИА Новости-Украина"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Херсонський міський суд відклав на невизначений термін розгляд скарги співробітників українського офісу "РИА Новости-Украина" щодо вилучення під час обшуків СБУ їхнього майна. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури АР Крим.

"Сьогодні Херсонський міський суд відклав розгляд скарги щодо вилучення майна співробітників "РИА Новости-Украина" без визначення дати через неявку на засідання заявників", - сказали у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, 15 травня Служба безпеки України провела обшуки в офісі "РИА Новости-Украина".

Пізніше стало відомо, що керівнику "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському було оголошено про підозру у вчиненні злочину. Він був затриманий згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України.

17 травня Херсонський міський суд обрав для Вишинського, підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

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