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Суд в Росії залишив українця Гриба під вартою до травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Апеляційний суд в Росії залишив українця Павла Гриба, якого затримали в Білорусі і за звинуваченнями у сприянні тероризму заарештували, під вартою до 4 травня. Українська сторона вимагає звільнити українця. Про це повідомила у Twitter речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.

“20.03 російський суд залишив політв’язня Павла Гриба під вартою до 4.05. Всупереч законам не допустили матір відвідати сина. Вимагаємо звільнити Гриба”, — повідомила М.Беца.

Як повідомляв УНН, 2 березня Грибу продовжили арешт до 4 травня.

Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець П.Гриб утримується в Краснодарському СІЗО у РФ.

У РФ П.Грибу пред’явлено звинувачення за ч.1 ст.205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).

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