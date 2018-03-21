Суд в России оставил украинца Гриба под стражей до мая

"20.03 российский суд оставил политзаключенного Павла Гриба под стражей до 4.05. Вопреки законам не допустили мать навестить сына. Требуем освободить Гриба", - сообщила М.Беца.

Как сообщал УНН, 2 марта Грибу продлили арест до 4 мая.

Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ.

В РФ П.Грибу предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).