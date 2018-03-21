Суд в России оставил украинца Гриба под стражей до мая
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Апелляционный суд в России оставил украинца Павла Гриба, которого задержали в Беларуси и по обвинению в пособничестве терроризму арестовали, под стражей до 4 мая. Украинская сторона требует освободить украинца. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"20.03 российский суд оставил политзаключенного Павла Гриба под стражей до 4.05. Вопреки законам не допустили мать навестить сына. Требуем освободить Гриба", - сообщила М.Беца.
Как сообщал УНН, 2 марта Грибу продлили арест до 4 мая.
Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ.
В РФ П.Грибу предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).