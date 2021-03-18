Суд ухвалив витребувати у ДБР інформацію щодо недопуску Тупицького до будівлі КСУ

Цитата:

"Під час підготовчого судового засідання ОАСК частково задовольнив клопотання представника Управління Державної охорони України і ухвалив витребувати у слідчого ДБР інформацію, що стосується недопуску позивача – Олександра Тупицького до будівлі та на територію Конституційного Суду України", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що дана інформація має бути подана в строк до 30 березня 2021 року.

"Наступне засідання відбудеться 31 березня", - інформують в ОАСК.

Що було до цього

Тупицький просить ОАСК визнати протиправними дії УДО щодо недопуску його до виконання ним повноважень Голови Конституційного Суду України. Також він просить суд зобов’язати УДО та осіб, які перебувають на службі в Управлінні, утриматись від дій вчинення будь-яких перешкод у допуску позивача – Олександра Тупицького до робочого кабінету у будівлі Конституційного Суду, самої будівлі КСУ, а також земельної ділянки на якій розташована будівля Конституційного Суду України.

Доповнення

В кінці лютого цього року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на один місяці.



19 січня УДО не стало пропускати Тупицького до Конституційного суду через його відсторонення.

Нагадаємо, наприкінці жовтня ДБР розпочало провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Додамо, раніше в ОГПУ вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому за тими ж статтями - у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України) - й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ. Повідомлення про підозру йому мали надіслати поштою.