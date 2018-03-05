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Суд у Туреччині відмовився звільнити двох затриманих грецьких військових

Суд у Туреччині відмовився звільнити двох затриманих грецьких військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Суд у турецькому місті Едірне 5 березня відхилив клопотання адвокатів щодо звільнення двох військовослужбовців грецької армії, заарештованих за звинуваченням у шпигунстві. МЗС Греції закликало Анкару не роздувати скандал. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Ухвалене рішення суд обґрунтував тим, що грецькі військові не мали дозволу не постійне перебування в Туреччині. Ще однією причиною стала також потреба вивчити “цифрові дані”, конфісковані у затриманих минулого тижня військових, яких турецька влада звинувачує у шпигунстві. У Греції ж запевняють, що військові опинилися на території сусідньої держави випадково, патрулюючи за поганої погоди грецько-турецький кордон, який не скрізь чітко позначений.

Міністр закордонних справ Греції Нікос Котціас вимагає від Анкари звільнити затриманих грецьких військових. Глава грецького зовнішньополітичного відомства також закликав турецьку владу діяти згідно з нормами міжнародного права і “не перетворювати рутинний інцидент у велике політичне та юридичне питання”, цитує AP.

Нагадаємо, у Туреччині 16 лютого суд засудив до довічного тюремного ув’язнення трьох відомих журналістів. Того ж дня було звільнено репортера газети Die Welt Деніза Юджеля.

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