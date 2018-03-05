Суд в Турции отказался освободить двух задержанных греческих военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Суд в турецком городе Эдирне 5 марта отклонил ходатайство адвокатов об освобождении двух военнослужащих греческой армии, арестованных по обвинению в шпионаже. МИД Греции призвал Анкару не раздувать скандал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Принято решение суд обосновал тем, что греческие военные не имели разрешения не постоянное пребывание в Турции. Еще одной причиной стала также необходимость изучить “цифровые данные”, конфискованные у задержанных на прошлой неделе военных, которых турецкие власти обвиняют в шпионаже. В Греции же уверяют, что военные оказались на территории соседнего государства случайно, патрулируя в условиях плохой погоды греко-турецкую границу, которая не везде четко обозначена.
Министр иностранных дел Греции Никос Котциас требует от Анкары освободить задержанных греческих военных. Глава греческого внешнеполитического ведомства также призвал турецкие власти действовать в соответствии с нормами международного права и “не превращать рутинный инцидент в большое политический и юридический вопрос”, цитирует AP.
Напомним, в Турции 16 февраля суд приговорил к пожизненному заключению трех известных журналистов. В тот же день был освобожден репортер газеты Die Welt Дениза Юджель.