Суд у справі Єфремова продовжиться 12 грудня

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У понеділок, 11 грудня, відбулось чергове засідання в Старобільському райсуді Луганської області у кримінальному провадженні за обвинуваченням Олександра Єфремова за обвинувачення у державній зраді. Про це йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури, передає УНН.