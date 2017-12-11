Суд у справі Єфремова продовжиться 12 грудня

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У понеділок, 11 грудня, відбулось чергове засідання в Старобільському райсуді Луганської області у кримінальному провадженні за обвинуваченням Олександра Єфремова за обвинувачення у державній зраді. Про це йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури, передає УНН

"У понеділок, 11 грудня 2017 року, відбулось чергове засідання в Старобільському районному суді Луганської області у кримінальному провадженні за обвинуваченням О.Єфремова у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України. В ході судового засідання допитано 2 свідків сторони обвинувачення", - йдеться в повідомленні.

ЗазначаєтьсЯ, що перший свідок, який станом на лютий 2014 року проживав та працював у місті Луганськ повідомив обставини проведення мітингу біля Луганської обласної ради в другій половині лютого 2014 року, на якому виступав О.Єфремов.

Другий свідок - депутат Луганської обласної ради повідомив про обставини проведення сесій Луганської обласної ради в лютому-березні 2014 року.

"В тому числі розповів обставини засідання сесії Луганської обласної ради 02.03.2014, на якому були присутні народні депутати України О. Єфремов та С. Горохов. На засіданні сесії депутати Луганської обласної ради проголосували звернення, яким визнали нелегітимними центральні органи виконавчої влади, сформовані Верховною Радою України. Також депутати проголосували за те, що у випадку невиконання їх вимог, подальшої ескалації громадського протистояння і виникнення прямої загрози життю і здоров'ю населенню Луганської області, депутати залишають за собою право звернутися за допомогою до братського народу Російської Федерації", - зазначили в прес-службі.

Також у ГПУ повідомили, що судовий розгляд у кримінальному провадженні триває, наступне засідання відбудеться 12.12.2017 о 10.00, під час якого заплановано допит свідка обвинувачення.

Нагадаємо, суд у Старобільську залишив Єфремова під вартою.

Як повідомлялося, Старобільський районний суд Луганської області розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням О. Єфремова у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Кримінального кодексу України.

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