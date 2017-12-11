Суд по делу Ефремова продолжится 12 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В понедельник, 11 декабря, состоялось очередное заседание в Старобельском райсуде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Александра Ефремова по обвинению в государственной измене. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, передает УНН.
"В понедельника, 11 декабря 2017, состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст . 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины. В ходе судебного заседания допрошены 2 свидетелей стороны обвинения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый свидетель, который по состоянию на февраль 2014 проживал и работал в городе Луганск сообщил обстоятельства проведения митинга у Луганского областного совета во второй половине февраля 2014 года, на котором выступал Ефремов.
Второй свидетель - депутат Луганского областного совета сообщил об обстоятельствах проведения сессий Луганского областного совета в феврале-марте 2014 года.
"В том числе рассказал обстоятельства заседания сессии Луганского областного совета 02.03.2014, на котором присутствовали народные депутаты Украины А.Ефремов и С.Горохов. На заседании сессии депутаты Луганского областного совета проголосовали обращения, которым признали нелегитимными центральные органы исполнительной власти, сформированные Верховной Радой Украины. Также депутаты проголосовали за то, что в случае невыполнения их требований, дальнейшей эскалации общественного противостояния и возникновения прямой угрозы жизни и здоровью населению Луганской области, депутаты оставляют за собой право обратиться за помощью к братскому народу Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.
Также в ГПУ сообщили, что судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, следующее заседание состоится 12.12.2017 в 10.00, во время которого запланирован допрос свидетеля обвинения.
Напомним, суд в Старобельске оставил Ефремова под стражей.
Как сообщалось, Старобельский районный суд Луганской области рассматривает уголовное производство по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Уголовного кодекса Украины.