Суд у справі Єфремова почав допит Ляшка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Відмова від силового звільнення будівлі СБУ в Луганській області у квітні 2014 року була великою помилкою нової влади. Про це сьогодні на допиті у Старобільському районному суді у справі екс-голови парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова заявив народний депутат Олег Ляшко, передає УНН.
"Я вважаю, що це була величезна помилка, що не дали наказ штурмувати будівлю СБУ. Мовляв, були б жертви серед мирного населення. Як би тоді поклали би 10-20 терористів, врятували б мільйони людей і Луганську область. А так вся ця зараза розповзлася по області", - сказав Ляшко.
За його словами, місяцем раніше при звільненні Луганської ОДА йому та помічникам доводилося спортсменів у Луганську долучати, оскільки міліція не виконувала своїх функцій.
"Із 20 тисяч особового складу нам не вдалося знайти 200-400 міліціонерів, щоб звільнити обладміністрацію", - відмітив він.
Як повідомляв УНН, Єфремов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 КК України.