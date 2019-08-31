Суд у справі Штепи вкотре перенесли

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Орджонікідзевський районний суд Харкова вкотре переніс засідання у справі колишнього мера Слов’янська Нелі Штепи через те, що один з її адвокатів Дмитро Марченко потрапив у ДТП та перебуває в лікарні. Про це журналісту УНН розповів її адвокат Олександр Шадрін.