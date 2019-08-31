Суд у справі Штепи вкотре перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Орджонікідзевський районний суд Харкова вкотре переніс засідання у справі колишнього мера Слов’янська Нелі Штепи через те, що один з її адвокатів Дмитро Марченко потрапив у ДТП та перебуває в лікарні. Про це журналісту УНН розповів її адвокат Олександр Шадрін.
"Засідання перенесли на 22 жовтня на 11:00. (Тому що – ред.) адвокат Дмитро Марченко потрапив у ДТП і перебуває у лікарні", - сказав Шадрін.
Нагадаємо, 29 травня суд Харкова переніс засідання у справі колишнього мера Слов’янська Нелі Штепи через те, що судді пішли у відпустку.
15 квітня Штепа не з'явилася на засідання суду.
2 квітня Штепа з'явилася до суду, але не приїхали всі три її адвокати.
Як повідомляв УНН, Штепу затримали в липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй була оголошена остаточна підозра в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) КК України.
Колишнього мера Слов'янська обвинувачують у закликах до зміни кордонів України, сприяння проведенню псевдореферендуму про відділення Донецької області від України, створення умов для діяльності терористичних груп і організацій. Максимальна санкція зазначених статей — довічне ув’язнення.